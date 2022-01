Mourinho rincara la dose: “In troppi soffrono la pressione, io non mi fermo nel mio lavoro”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha rincarato la dose parlando al sito ufficiale giallorosso: “Partita fantastica per 70 minuti, siamo stati in controllo con qualità e organizzazione, la Juventus sembrava sotto controllo. Poi abbiamo fatto un errore inaccettabile per il 3-2, Felix ha controllato bene Cuadrado e quando è uscito abbiamo subito sbagliato. Un errore però significa un errore, non altri dieci e invece abbiamo subito un collasso mentale, che fa dimenticare il controllo che abbiamo avuto sul gioco. Un errore individuale e poi collasso psicologico: è la nostra fragilità, in squadra in troppi soffrono la pressione. Sono molto triste per i romanisti, io posso dire solo che non mi fermo nel lavoro che sto facendo. Abbiamo bisogno di tempo per migliorare a livello psicologico, ma qualche personalità è difficile da cambiare. Però a poco a poco”.

FOTO: Twitter Roma