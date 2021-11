Mourinho rifiuta il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Era già accaduto ai tempi dell’Inter

Come ai tempi dell’Inter, Josè Mourinho, oggi tecnico della Roma, sfugge via e non ritira il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Era il 23 gennaio del 2009 quando il tecnico portoghese si rifiutò di farsi consegnare il “premio” nella sua villa sul Lago di Como. Anche a Roma il copione è pressoché lo stesso, con Mou che si dilegua non appena vede Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia. Il servizio andrà in onda nella puntata di stasera su Canale 5 anche se Mediaset ha diffuso le prime anticipazioni. Lo riporta Gazzetta.it.