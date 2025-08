Mourinho ricorda Jorge Costa: “Era un leader, voglio concentrarmi su di lui. Sono vicino ai figli”

05/08/2025 | 22:50:43

Intervenuto in un toccante post Instagram, il tecnico del Fenerbache Josè Mourinho ha parlato della scomparsa del ds del Porto Jorge Costa: “A volte ci sono dei leader in squadra. Lui lo era. Pper usare le mie parole, era lui a raccogliere la spazzatura. È meraviglioso per un allenatore avere un giocatore del genere. Sono molto rattristato dalla sua scomparsa. Fa parte del mio passato. Ora voglio concentrarmi su di lui, non sul calcio. Conosco i suoi figli e sono molto dispiaciuto per questa situazione. Se avesse la possibilità di parlarmi ora, direbbe: ‘Fate la vostra conferenza stampa, dimenticatevi di me e pensate alla partita’. Farò il mio lavoro, poi potrei piangere”.

FOTO: X Mourinho