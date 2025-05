Mourinho ricorda il 2010: “Vittoria contro il Barcellona? Non ci sono parole, non poteva essere più epico”

05/05/2025 | 16:20:54

Durante l’intervista concessa a Marca, il tecnico del Fenerbahce, José Mourinho, è tornato a parlare del Triplete del 2010 con l’Inter in vista della sfida dei nerazzurri contro il Barcellona: “Non ci sono parole per definire quello che è successo, la sensazione che abbiamo provato a fine partita la conosciamo solo noi e rimarrà sempre nei nostri ricordi. Non poteva essere più epico. La partita a Milano è stata perfetta e poi è arrivata quella al Camp Nou”.

Foto: twitter fenerbahce