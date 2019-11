Mourinho, sorpresa per il giovane raccattapalle: “Verrà a pranzo con la squadra”

In casa Tottenham è ancora fresca l’emozione per la rimonta da 0-2 a 4-2 in Champions contro l’Olympiacos. Un risultato che ha permesso agli Spurs di qualificarsi agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. Uno dei volti della rimonta è quello di Callum Hynes, giovanissimo raccattapalle che ha fornito la sfera agli Spurs per favorirne la risalita dopo lo 0-2 iniziale. E José Mourinho ha deciso di ringraziarlo facendogli una sorpresa. Lo Special One, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Bournemouth, ha svelato: “Callum sarà con noi per un pasto pre-partita con i giocatori. Sono giorni felici per lui e speriamo di regalargli ricordi incancellabili per il resto della sua vita”.

https://twitter.com/SpursOfficial/status/1200036204831543296

Foto: Twitter ufficiale Tottenham