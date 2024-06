Mourinho: “Questa maglia sarà la mia pelle. D’ora in poi i vostri sogni sono anche i miei”

José Mourinho ha parlato come allenatore del Fenerbahce.

Queste le sue parole: “Sono qui per aiutare il calcio turco e far crescere il campionato, ma la cosa più importante è il Fenerbahçe! D’ora in poi, i vostri sogni sono i miei sogni. Il calcio è passione e penso di essere in uno dei posti migliori per sentire questa passione. Da quando ho incontrato Ali Koç, posso dire che volevo davvero essere qui. Lo dico con tutto il cuore: volevo essere qui per la vostra passione. Ora faccio parte della vostra famiglia. Questa maglia sarà la mia pelle e le mie ossa. Vorrei ringraziarvi per il vostro amore. Ho sentito profondamente l’amore che mi avete dimostrato da quando il mio nome è stato collegato al Fenerbahçe. Normalmente un allenatore vede questo amore dopo essere stato ufficializzato, ma in questo caso l’ho visto prima e mi dà una grande responsabilità”.

Foto: twitter Fenerbahce