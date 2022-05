Mourinho: “Questa finale è già storia. Nei giocatori vedo gioia e la tensione giusta”

In occasione della vigilia della finale di Conference League contro il Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa Mourinho parlando dell’importanza della gara di domani contro gli olandesi: “Questa finale, è una cosa diversa. È già storia, perché arriva dopo tanti anni di assenza. Perciò dobbiamo fare tutto il possibile per vincere. Non credo a pozioni magiche, ma solo al lavoro quotidiano e al lavoro dello staff e della squadra. Comunque vada, per me è una stagione positiva”

Riguardo il murales che gli ha dedicato la città di Tirana e se la sua leadership possa fare la differenza, il tecnico portoghese replica: “No, direi di no. La gente sbaglia le analisi e dico che qui si tifa Roma perché c’è un giocatore albanese. Ho giocato una finale Manchester United-Real Madrid in Macedonia del Nord e fu un’esperienza bellissima. Tirana è lo stesso. Loro lo meritano, per la loro crescita come Paese. Lo stadio è molto, molto bello. Peccato per la capacità che non fa la gioia dei tifosi ma sono contento di venire a giocare qua. Quando arrivi all’ultima partita della stagione il lavoro è fatto, per me non c’è niente da fare in questi ultimi giorni. La leadership non è una cosa che si può mettere sul tavolo. Domani è il giorno dei giocatori, noi allenatori siamo fuori, ci limitiamo ad aiutare. Domani è l’ultima partita e fortunatamente è una finale”.

Foto: Twitter Roma