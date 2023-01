Mourinho: “Qualche volta il calcio è ingiusto e perde la squadra che merita la vittoria”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Dopo il gol di Osimhen abbiamo avuto 10 minuti dove abbiamo sentito ingiustizia dell’1-0. Al di la di questo la squadra ha fatto molto bene. Sembra una contraddizione ma abbiamo perso e abbiamo più fiducia di prima. Siamo sicuramente la squadra che ha fatto più paura e soffrire il Napoli. Un ambiente tremendo lo stadio che sembrava però vuoto. Esco da qui più fiducioso. I nostri 3 cambi alla fine sono 3 bambini che giocavano in un campo di ‘plastica’ a Trigoria e questo mi fa un piacere tremendo. Qualche volta il calcio è ingiusto e perde la squadra che merita la vittoria. Oggi la meritavamo e dispiace il risultato ma come ho detto ai ragazzi: faccia triste ma anima piena e ci vediamo mercoledì all’Olimpico.”

Incontro con Spalletti: “All’inizio l’ho ringraziato per il regalo di compleanno che mi ha fatto ad inizio partita. Il regalo di un collega fa sempre piacere. Dopo la partita non lo so un abbraccio. Ripeto quello che ho detto ieri, hanno la stella di campioni oltre che essere forti. Nei momenti chiave la stella si vede per te e per me dice che sarà il loro campionato.”

Foto: twitter Roma