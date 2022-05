Mourinho punge la Lazio: “22 anni fa si vinceva segnando in fuorigioco, ieri è successo ancora”

Il pari di stasera della Roma ha certificato l’approdo in Champions di Juve e Napoli, mentre i giallorossi dovranno vedersela con Lazio e Fiorentina per la quinta posizione. Così Mourinho ha parlato in conferenza stampa: “Partita povera, per entrambe le squadre. È mancata la qualità sufficiente per vincere, la squadra che non voleva vincere ha fatto il suo. Zaniolo centravanti? La storia è sempre la stessa: io alleno da 22 anni e non cambio. Ci sono tanti cambi nel calcio, però voi non cambiate mai. Dopo la partita c’è un risultato e le domande dipendono dal risultato. L’altra cosa che non è cambiata è che 22 anni fa potevi vincere con un gol in fuorigioco, dopo 22 anni puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco perché ieri questo è successo. Se avessi messo in campo i giocatori che sono scesi giovedì oggi la critica è che non avrei fatto riposare la squadra. Poter vincere con un gol in fuorigioco nemmeno è cambiato, questo è per me una cosa con qualche significato. I giocatori che sono entrati negli ultimi trenta minuti non hanno fatto grande differenza. Poi non erano 30 minuti, ma 15 minuti. Dire che oggi esiste prostituzione intellettuale per la stampa italiana, è sbagliato. Siete migliorati. A parte qualche fenomeno c’è una stampa seria, critica. Non vedo questa prostituzione intellettuale. Se voi volete nascondere che ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco nel 2022 allora dovete farmi nuovamente questa domanda”.

FOTO: Twitter Roma