Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli, José Mourinho, ha così punzecchiato Hirving Lozano dopo la partita all’Olimpico: “Ibanez non scivolava su… Come si chiama… Quello che si butta sempre per terra, quello che si tuffa sempre… Lozano, Lozano”.

