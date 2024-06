Mourinho pronto a ripartire dal Fenerbahce. L’indizio prima dell’annuncio

José Mourinho è pronto a ripartire dalla Turchia. Lo Special One sarà infatti il nuovo allenatore del Fenerbahce. E in attesa dell’annuncio ufficiale da parte del club gialloblù, l’avventura turca dello Special One è iniziata a tutti gli effetti: nella nota del club è infatti possibile leggere, al fianco della voce ‘Nome-Cognome dell’Allenatore‘, José Mario Dos Santos Mourinho Felix. L’allenatore portoghese, pronto a firmare un contratto biennale con il Fenerbahce.

Foto: Roma Instagram