Mourinho: “Potrei criticare qualche singolo, chi entra non può sbagliare dopo un minuto”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato nel post partita contro la Juventus ai microfoni di Dazn: “Non vorrei criticare troppo, ma potrei. Specie su qualche singolo. Abbiamo fatto 70 minuti di controllo assoluto, con la mentalità e la voglia di fare gioco. Cambio Felix, che ha fatto una grandissima partita, e poi il giocatore che entra dopo un minuto soltanto sbaglia. Tre a due. Se hai una mentalità forte non c’è nessun problema, ma qui c’è qualche complesso per cui anche l’anno scorso non vincevano le partite top”.

