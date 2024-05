Mourinho, possibile svolta araba: offerta dell’Al-Qadisiyah

Possibile svolta araba per José Mourinho. Secondo quanto raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari, nelle ultimissime ore è arrivata una ricca offerta dall’Al-Qadisiyah per il ruolo di direttore tecnico. Vedremo cosa deciderà Mourinho, ma la proposta è stata avanzata. Ricordiamo che nei giorni scorsi in Turchia l’ex allenatore della Roma era stato accostato al Fenerbahce in caso di svolta societaria.

Foto: Instagram Roma