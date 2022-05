Mourinho: “Poca qualità, la stanchezza e il pensiero al Leicester hanno influito”

Nel post-partita di Roma-Bologna ha parlato il tecnico giallorosso José Mourinho: “Per me è stata una partita con poca qualità, la squadra che voleva vincere non ha fatto tanto per vincere, quella che non voleva vincere ha fatto poco, l’arbitro ha lasciato fare. Ho visto poca qualità. La stanchezza e il pensiero alla gara di Leicester hanno influito, giovedì facciamo 14 partite in Europa più le partite in campionato. Il Leicester ha fatto riposare 9 giocatori, hanno giocato solo Schmeichel e Albrighton. Volevamo vincerla, è stata una partita brutta ed è la nostra responsabilità che non abbiamo giocato bene, poi il Bologna non ha fatto altro per aumentare la qualità e l’arbitro non si è adeguato alla qualità dello spettacolo e ha lasciato andare. Ho cercato di dare più qualità con i cambi, ma non abbiamo avuto quell’impatto che potevo avere. I quattro giocatori che sono entrati, posso dire che Pellegrini e Karsdorp sono entrati bene, Abraham e Zalewski no. Abbiamo avuto occasioni per segnare, ma non è stato sufficiente”.

FOTO: Twitter Roma