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Mourinho: “Per me questa è una missione. Creare una cultura del lavoro, della responsabilità e dell’ambizione”

18/08/2026 | 21:20:26

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José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiale del club sulla stagione che sta per cominciare.
Le sue parole: “La prima volta che sono arrivato a Madrid ero il top a livello professionale. Ma ora oltre a quello c’è anche l’aspetto emotivo e affettivo, quindi penso che questa fase sia più speciale della prima. Sento che questa è una missione e che va oltre le parole. Sono qui per aiutare tutti a migliorare e per creare una cultura del lavoro, della responsabilità e dell’ambizione. Ho anche il desiderio di instillare la responsabilità e l’onore di lavorare per il Real Madrid. La cosa più importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Quello che posso dire alla gente è che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato”.
Foto: sito Real Madrid