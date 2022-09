Mourinho: “Per Chiffi non è mai rigore se il calciatore non cade. Se serve buttarsi basta dirlo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, José Mourinho, ha commentato la sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta, tornando anche sulla sua espulsione e sul chiarimento avuto con l’arbitro Chiffi sul contatto su Nicolò Zaniolo: “Niente di particolare con Chiffi o con Hateboer, loro sapevano perfettamente che la palla non si poteva mettere in gioco. Hanno buttato una palla per perdere tempo, volevo fermare questo loro obiettivo. Tensione accumulata? C’era elettricità perchè la squadra giocava benissimo, questa partita si sentiva che la squadra aveva bisogno di continuità e di ritmo, era quello che volevo in questa situazione. Al di la di questo, emozioni assolutamente controllate, nessun tipo di problema, al di la di un rigore chiarissimo su Zaniolo nel primo tempo dove io ho cercato di parlare con Chiffi a fine partita e gli ho chiesto perchè. Se mi dice che non c’è mai rigore se il giocatore non si butta per terra, allora io devo cambiare l’atteggiamento con i miei giocatori e dire loro di buttarsi se no non ci danno il rigore. Io ho chiesto a Chiffi, ma lui non mi ha risposto obiettivamente”.

Foto: Twitter Roma