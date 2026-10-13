Mourinho: “Penso che Roma e Real si qualificheranno, magari torno qui per un quarto di finale. Non sarà facile interrompere la loro striscia”

13/10/2026 | 18:55:52

José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: “Dobbiamo giocare molto bene per interrompere la striscia consecutiva senza sconfitte della Roma”.

Sull’arbitro contro il Villarreal: “Non commenterò. Questa conferenza stampa riguarda un match di Champions League”.

Sull’amore che i tifosi provano per lui, compreso un tassista: “Occhio che i tassisti possono essere anche laziali (ride, ndr). Sono me stesso, gli interessi del club, dei tifosi e della squadra, sono al di sopra dei miei. Molte volte la gente apprezza, poi se fai qualcosa di buono è ancora meglio. Non abbiamo vinto la Champions, ma abbiamo vinto una coppa europea e giocato una seconda finale europea. Non nascondo che i romanisti sono speciali”.

Sull’importanza della gara: “Una partita come le altre. Mi devo dimenticare dove sono, contro chi gioco, per me sarà una partita in più. Non c’è la pressione della Champions, onestamente Roma e Real Madrid penso che si qualificheranno entrambe: magari più avanti torno a giocarci in un quarto di finale”.

Foto: X ActuFoot