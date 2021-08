Mourinho: “Pellegrini deve rinnovare subito. Zaniolo? Non ha voluto due giorni di riposo”

Josè Mourinho ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 al Trabzonspor in Conference League:

Cosa le è piaciuto di più oggi?

“Mentalità, risultato, l’empatia. Anche se la squadra ha avuto qualche difficoltà la gente ha capito che c’era uno spirito, un modo di pensare. È un peccato che una squadra come il Trabzonspor non giochi nemmeno la Conference League, questa è una squadra da Europa League. Hanno qualità. Se a inizio secondo tempo Rui non avesse fatto quella parata strepitosa sarebbe stata un’altra partita. Dobbiamo avere l’umiltà di capire che il tre a zero è frutto degli ultimi quindici minuti, il passivo per loro penso sia troppo pesante”.

Che significato ha il gol di Zaniolo?

“Gli ho chiesto se aveva bisogno due giorni di vacanza, mi ha detto di no. Ovviamente non giocherà domenica, ma il fatto che non si sia voluto riposare significa qualcosa”.

Grande prestazione di Pellegrini…

“Deve firmare il suo contratto domani o dopodomani. Il club è fantastico con lui, lui è fantastico con il club: sicuramente firmerà molto presto. Se non va in Nazionale dev’essere quella settimana, altrimenti quando torna deve firmare”.