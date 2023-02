Mourinho: “Partita dominata, ma abbiamo sbagliato gol incredibili. C’è un rigore netto per noi”. E su Dybala…

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, José Mourinho ha così commentato la sconfitta della sua Roma per 1-0 contro il Salisburgo: “Abbiamo dominato la partita, abbiamo sempre avuto il controllo della partita. È stata gara tranquilla per Rui Patricio, abbiamo sbagliato gol incredibili. C’è un rigore netto per noi nel primo tempo, siamo stati sfortunati nel cambio di arbitro, dato che quello designato non è venuto ed è venuto questo signore qua. Prendere gol all’ultimo minuto è ingiusto ma non c’è niente da fare”. Poi prosegue: “Bisogna mettere la palla dentro, se non lo fai c’è questo rischio. Sappiamo chi siamo, conosciamo le nostre qualità, conosciamo i nostri limiti. Quando diamo tutto quello che possiamo dare non ci saranno mai parole negative”.

Infine, su Dybala: “Non so, mi ha detto che non era in condizione per proseguire. In questo momento non so se è un infortunio o precauzione, ma senza Paulo ho cambiato El Shaarawy, che mi dava dinamicità davanti, poi ho messo Belotti. Poi prendiamo gol e non c’è niente da fare”.

Foto: Twitter Roma