Mourinho, parte la caccia alla talpa nello spogliatoio del Tottenham

Come riportato dal Daily Mail, Josè Mourinho, sarebbe pronto a dare la caccia alla talpa all’interno dello spogliatoio del Tottenham. Il tecnico portoghese si è allarmato dopo che la stampa inglese aveva pubblicato degli articoli sul malcontento dei calciatori per i metodi di allenamento, ritenuti dai giocatori “noiosi e antiquati”. Non è tuttavia la prima volta che Josè si trova a dover fronteggiare questi problemi, dopo le esperienze passate al Manchester United e al Real Madrid.

Foto: Twitter Tottenham