Mourinho parte forte: Sudakov, Pavlidis e Ivanovic regalano la vittoria al Benfica (3-0 all’AVS)

20/09/2025 | 21:27:29

Inizia bene l’avventura di José Mourinho sulla panchina del Benfica. Alla prima uscita da allenatore delle Aquile. lo Special One fa il pieno e ottiene vittoria quadrata: un 3-0 firmato da Sudakov, Pavlidis (su rigore) e Ivanovic. Sono i primi tre punti dell’era Mourinho a Vila das Aves contro l’AVS, i portoghesi guadagnano il secondo posto in classifica momentaneamente.

FOTO: X Benfica