Mourinho: “Pallone d’Oro? Non è né del PSG né della Nazionale spagnola. Sappiamo chi ha fatto la storia quest’estate”

29/08/2026 | 12:46:16

José Mourinho, alla vigilia della sfida del suo Real Madrid contro il Malaga, ha risposto a un tema sempre divisivo e mai attuale come in questo momento, ovvero, il Pallone d’Oro: “A livello individuale è molto bello. Pochi lo vincono. Ne abbiamo tre o quattro di quel livello. Deve essere assegnato a qualcuno che manca quando smette di giocare: Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, Matthaus… Non puoi dare il Pallone d’Oro per aver vinto la Champions League o la Coppa del Mondo. Sono tre o quattro e sappiamo dove si trovano. E sappiamo chi ha fatto la storia quest’estate. Ma se entra in gioco la politica, mi piace meno. Non è né al PSG né nella nazionale spagnola. È un altro (il vincitore, ndr)”. Dalle parole dello Special One si intuisce come tutto l’ambiente madrileno spinga affinché ad alzare il prestigioso premio sia Kylian Mbappe, capocannoniere della passata Liga, Champions e del Mondiale.

Foto: Sito Benfica