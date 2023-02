Mourinho: “Paghiamo un primo tempo orribile, di livello molto basso. Complimenti alla Cremonese, semifinale meritata”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia.

Queste le parole del portoghese: “Complimenti alla Cremonese. Hanno fatto due grandi vittorie contro Napoli e Roma. Una coppa che pregiudica le squadre che non erano in Serie A o nella parte bassa la scorsa stagione. Loro meritatamente sono in semifinale. Noi paghiamo il primo tempo orribile, di livello molto basso. Nel secondo tempo un errore individuale, ma nel primo nel contesto del gioco. Il secondo è fuori ma dopo una buona reazione. Noi poca fortuna loro tanta difesa e ci sta. In tanti anni ho imparato a non piangere e pensare alla prossima. La nostra rosa fa fatica con rotazione e a giocare 3 partite in una settimana. In questa partita il primo tempo merita che noi paghiamo”.

I titolari non dall’inizio: “Questa è sempre la vecchia storia del dopo partita. Quando prima della partita lo staff medico ti dice che giocatore A, B e C sono a rischio quando giochi anche sabato, e una rosa che non ti permette infortunati. Se Paulo gioca dall’inizio magari siamo in semifinale di Coppa ma non giocava per un mese. Strano per me capire perchè giochiamo oggi e poi sabato e mi dicono per il rugby. Per una squadra come noi con giocatori in difficoltà è sempre la stessa storia. Se giocano e si fanno male è un problema se non giocano sei eliminato. Dopo 1100 partite da allenatore so che il dopopartita è soggettivo. Abbiamo giocato male e pagato per i nostri errori. Siamo squadra e non voglio responsabilizzare nessuno. Abbiamo sbagliato tutti”.



Sulla lettera di Zaniolo: “Non commento. La proprietà è stata chiara ed io non faccio alcun commento.”

Foto: twitter Roma