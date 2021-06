Mourinho: “Ottimo legame con i Friedkin. Roma è il mio futuro, ci sarà tanto lavoro da fare”

Josè Mourinho, prossimo allenatore della Roma, nel corso di un’intervista rilasciata al programma statunitense Late Show di James Corden, si è soffermato sulla sua nuova esperienza in Italia. “Ho sentito un ottimo legame con i proprietari. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma con loro. Mi è piaciuto il modo in cui hanno approcciato, questo mi è piaciuto molto dei Friedkin. E Roma è il mio futuro. Ci sarà tanto lavoro da fare.”. Sul lavoro in tempo di pandemia. “Zoom ha reso le cose facili. Mi piace vedere le persone, mi piace “sentirle”. Non mi piace fare le tradizionali telefonate per parlare con le persone a Roma o nel caso dei proprietari che qualche volte sono in Texas. Impiego tante ore per organizzare il tutto perché c’è molto lavoro da fare”.

FOTO: Twitter Tottenham