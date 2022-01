Mourinho: “Oliveira ha la mentalità di cui abbiamo bisogno. Oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto”

Il tecnico della Roma Jose Mourinho ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn, le sue dichiarazioni: “Vincere a Empoli non è facile, il 4-2 è un grande risultato per noi. Lazio e Fiorentina hanno pareggiato, era importante vincere e l’abbiamo fatto. Il secondo tempo ha permesso di tenere alta la audience in tv. Complimenti a noi ma anche all’Empoli perché è rimasto vivo dopo il 4-0 del primo tempo”. Su Sergio Oliveira: “E’ diverso dagli altri centrocampisti però non è un regista, lo sapevo perfettamente perché conosco il calcio portoghese. Senza essere un fenomeno tecnicamente difficilmente sceglie male e ha personalità, sa gestire i tempi. Quando giochi in un club come il Porto che lotta per vincere il campionato acquisisci un certo tipo di mentalità della quale abbiamo bisogno”.

FOTO: twitter roma