Mourinho: “Ogni volta che arrivavano in contropiede era pericolo o gol. Meglio perdere una volta 4-0 che 4 volte 1-0”

Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l‘Udinese.

Queste le sue parole: “Partita difficile, componente difficile, squadra che sa giocare questo tipo di partita. Non possiamo andare indietro perchè sanno gestire bene i tempi di gioco, i falli, e se tu perdi sei già in difficoltà. Noi siamo entrati bene con un’opportunità di Paulo subito, Paulo che secondo me è stato il migliore in campo. Ad ogni pericolo noi non abbiamo fatto, anche il palo poteva dare un’altra storia alla partita, o anche il rigore non dato. Ma quando si perde 4-0 non si parla di arbitro, ma questa è una legge mia. E’ dura per noi e per i tifosi, ma è la vita. Domani c’è l’allenamento, giovedi la partita, andiamo avanti. E’ meglio perdere una partita 4-0 che 4 per 1-0”.

La Roma non ha la qualità per ribaltarla?

La Roma gioca contro una squadra, dipende da contro chi gioca. Noi abbiamo avuto le opportunità e non l’abbiamo fatto. Nelle mie squadre gli errori individuali diventano errori collettivi. Abbiamo sbagliato quando avevamo la partita aperta. Loro hanno subito chiuso. E’ dura ma avanti, abbiamo 10 punti, siamo li. Siamo tutti li, facciamo la nostra squadra”.