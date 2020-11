Mourinho: “Oggi mi sento più The Experienced One che lo Special One”

José Mourinho, attuale allenatore del Tottenham, ha parlato in un’intervista esclusiva a Tencent Sports:

“Oggi mi definirei L’Esperto, ho acquisito molta esperienza, fondamentalmente tutto ciò che mi accade nel calcio ora è un déjà vu, mi è già successo prima.

Ci sono lavori che richiedono una condizione fisica speciale, come il calciatore. Un 40enne non ha lo stesso potenziale di uno di 20 o 30 anni, a meno che tu non sia Zlatan Ibrahimovic.

Per allenare hai solo bisogno del tuo cervello, l’esperienza e la conoscenza non possono che farti migliorare.

Bale? Non deve sentire pressioni, né sentirsi paragonato a quello di qualche anno fa. Per lui è un momento di stabilità e pace, deve lavorare sodo”.

