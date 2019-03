Mourinho: “Non vinco un trofeo da 18 mesi, voglio tornare. Sull’interesse del Real…”

José Mourinho, ex tecnico del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di BeIN Sports soffermandosi anche sul suo futuro: “L’interesse del Real? Le parole di Tebas mi lusingano molto. Il fatto che mi abbia nominato come qualcuno che può portare qualcosa nella sua Liga è molto bello, mi lusinga. Sta facendo un gran lavoro in Spagna. Contro il Barcellona non c’è stata una prestazione felice, non è stata la prestazione di una squadra felice. Sono ancora giovane per essere un allenatore, davvero giovane. Ovviamente credo anche che l’età sia una questione di mente e di cuore, di passione. Posso dire che non sono diverso da quando ho iniziato con il calcio. Il fatto che io abbia grande desiderio di tornare è perché non vinco un trofeo da 18 mesi”.

Foto: Twitter Manchester United