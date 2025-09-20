Mourinho: “Non sono venuto al Benfica per fare la guerra al Porto, restano uno dei club più grandi al mondo”

Il tecnico del Benfica José Mourinho ha analizzato così la sua prima vittoria: “Se mi chiedete se il Porto è uno dei club più grandi del mondo, sì. Se il Porto è un gigante, dico di sì. Non sono venuto al Benfica per infastidire il Porto, sono venuto per godermi l’opportunità di allenare un grande club, con grandi ambizioni. Spero che non si arrabbino con me. Dopo essere arrivato al Benfica, ho parlato con Villas-Boas e con Varandas, il presidente dello Sporting. Il fatto di essere allenatore del Benfica non significa che io sia venuto per fare guerra. Dopo essere arrivato al Benfica, ho parlato con Villas-Boas e con Varandas, il presidente dello Sporting. Il fatto di essere allenatore del Benfica non significa che io sia venuto per fare guerra. Abbiamo deciso, con il mio staff, di andare in vari posti, sia in Portogallo che all’estero, ma solo in club che stanno vincendo. Il Porto la settimana scorsa, questa settimana sarebbe stato lo Sporting-Moreirense, poi saremmo andati a Madrid, avevamo deciso di non andare all’Inter. I tifosi mi hanno riservato un’accoglienza fantastica, che credo di meritare, ma per 90 minuti siamo nemici… ma nemici sportivi, non voglio niente di più di questo. Il Porto vuole vincere e anch’io voglio vincere. Nient’altro”.

FOTO: X Mourinho