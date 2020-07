Mourinho: “Non scambierei Lo Celso per Bruno Fernandes”

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports in merito al mancato arrivo di Bruno Fernandes la scorsa estate. Il calciatore, successivamente è andato al Manchester United.

“Se Lo Celso è davvero arrivato al posto di Bruno Fernandes, dico che non lo cambierei con nessun calciatore in circolazione, e ribadisco: non solo con lui”.

Foto: Twitter Ufficiale Tottenham