Mourinho: “Non potevamo fare altro che vincere, ora bisogna chiudere il discorso qualificazione”

Un contento Josè Mourinho al termine del successo esterno dei suoi Spurs in Bulgaria, opposti al Ludogorets, ha parlato così l’allenatore portoghese dopo il 3-1 di ieri sera:

“Siamo stati bravi a vincere questo match, mostrando buon calcio e controllando il gioco fin dall’inizio. Abbiamo spinto molto nel primo tempo e siamo stati solidi, non potevamo fare altro che vincere vista la situazione del girone.

Ora abbiamo due partite in casa per chiudere il discorso qualificazione”.