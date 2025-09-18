Mourinho: “Non faccio promesse. Il potenziale c’è, lotteremo per il titolo e fare bene in Champions”

18/09/2025 | 18:02:58

Conferenza stampa di presentazione in casa Benfica. Il club portoghese ha annunciato come allenatore José Mourinho che ha parlato alla stampa.

Queste le sue parole: “Quando ho promesso e mantenuto, avrei potuto promettere e non mantenere. Queste sono le fasi di un uomo di 60 anni o di un uomo di 40 anni. In questo momento, quello che prometto è che credo – e credo davvero – che il Benfica abbia tutte le condizioni per vincere il campionato. Abbiamo perso due punti. Ne perderemo sicuramente altri nel corso del campionato. Spero di no. Il Benfica ha abbastanza potenziale, all’interno di quello spogliatoio, per diventare campione. E non lo nascondo. Non prometto , ma sono convinto che possiamo e dobbiamo farlo così come dobbiamo fare bene in Champions”.

Foto: sito Benfica