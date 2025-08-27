Mourinho non fa drammi: “Il Benfica ha meritato di qualificarsi in Champions. In Europa League per vincere il trofeo”

28/08/2025 | 00:15:29

José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Benfica, che ha eliminato il Fenerbahce dalla Champions League.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo il Benfica non è stato solo migliore, è stato tanto migliore. Hanno meritato la qualificazione in Champions. Nel secondo tempo siamo stati noi a giocare meglio, ma non di molto. Abbiamo creato due occasioni importanti in questa fase finale, e il cartellino rosso ha interrotto la nostra superiorità. Guardando la partita nel suo complesso, ha vinto la squadra più forte”,

E ancora: “Non mi piace trovare scuse per cose che non ne hanno. La squadra più forte, con i giocatori migliori e più esperti, ha vinto e ha meritato. Se fossimo andati in Champions avremmo probabilmente giocato otto partite, in Europa League è per puntare al trofeo”.

Foto: sito Fenerbahce