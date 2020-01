Mourinho: “Non era facile oggi, buona gara. Eriksen in campo per dare qualità alla manovra”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 con il Watford ai microfoni di BT Sport: “Dobbiamo distinguere gli errori e dalle decisioni del Var, che preferisco non commentare. Per il resto è stata una prestazione positiva. Abbiamo iniziato bene, dopo un paio di minuti potevamo segnare. Siamo stati dominanti, poi loro hanno avuto un momento in cui recuperavano molti palloni e in cui avevano molti calci piazzati a favore. Nel secondo tempo è stata una partita più sul 50 e 50, non siamo stati dominanti e abbiamo cercato nell’ultima fase di portare energia e profondità con Gedson e più visione e qualità alla manovra con Eriksen (partito dalla panchina ed entrato al 72′ al posto di Dele Alli), ma siamo arrivati a due millimetri dalla vittoria. Credo che sia stata una buna partita”.

Foto: Twitter Manchester United