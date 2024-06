Mourinho: “Non è ancora fatta, ma ho deciso di andare al Fenerbahce”

José Mourinho ripartirà dal Fenerbahce. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Football, lo Special One ha così parlato della possibilità di allenare il club turco: “Ho deciso che voglio andare al Fenerbahce, ma non è ancora fatta. Non posso confermare nulla ufficialmente. Sapete che però a me piacciono le sfide. Se dovessi andare ad allenare questo club, sono sicuro che lotterò per portarlo in Champions League”.

Foto: Mourinho Instagram