Mourinho: “Non abbiamo il potenziale per arrivare in fondo a due competizioni. Quarto posto? I tifosi devono ascoltarmi”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Botta decisiva per il quarto posto? I tifosi mi devono ascoltare, quando eravamo terzi o secondi ho sempre detto che pensavamo partita dopo partita. Ho sempre detto che non avevamo il potenziale per arrivare in fondo a due competizioni. Sono due-tre mesi che dico questa cosa qui”.

Che effetto fa vedere i suoi allievi allenare? Oggi c’era Thiago Motta…

“E’ anche emozionante, significa che il tempo passa e che loro sono cresciuti e io ho la forza di stare qui dopo tanti anni. La gente si può stancare di me, di Ancelotti, ma noi siamo qui.”

La stagione? “E’ fantastica, si può dire quello che si vuole, anche in base di un risultato finale, si vince, si arriva settimi, per me è una stagione dei limiti di questa gente e per me è veramente fantastico. Anche oggi partita difficile contro una squadra organizzata. E’ un pareggio solido, non sofferto. Con un rigore gigante. I ragazzi hanno fatto molto bene.”

Foto: twitter Roma