Mourinho: “Noi in testa per un’altra settimana, è uno spasso”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato con grande soddisfazione la vittoria contro l’Arsenal, che blinda gli Spurs in testa alla classifica almeno per un’altra settima, ai microfoni di Bbc Sport: “Siamo molto felici, nella prima frazione abbiamo controllato la partita come avremmo voluto e siamo stati concreti. Abbiamo fatto sette punti nelle ultime tre ed erano contro Manchester City, Chelsea e Arsenal, è vero, ma alla prossima avremo il Crystal Palace e in Premier League puoi capitare che tu possa perdere punti in certe occasioni. Pensiamo partita dopo partita e ci godiamo il momento. Per un altra settimana staremo in testa alla classifica: è uno spasso“.

Foto: Twitter Tottenham