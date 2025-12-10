Mourinho: “Neto farà la storia. Questa sera abbiamo meritato, ma qualcuno dirà che non era il solito Napoli”

10/12/2025 | 23:41:42

José Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro il Napoli: “A McTominay ho detto che questi bambini che ho messo negli ultimi minuti sono i prossimi McTominay. L’ultimo che ho fatto entrare, Neto, sono sicuro che farà la storia. Abbiamo meritato, facendo una partita straordinaria. Qualcuno dirà che il Napoli non è quello che conosciamo, ma non sono d’accordo. Abbiamo avuto sempre la gara sotto controllo e vincere contro una squadra come il Napoli in questo modo, essere ancora vivi nella competizione, rende la serata fantastica. I conti sono semplici: abbiamo 6 punti. I Benfica ha perso in casa col Qarabag, altrimenti potevamo essere a 9. Il calendario dopo è stato ultra difficile, però adesso fermiamo la Champions, non ci pensiamo per due mesi. Oggi era importante vincere, altrimenti era finita”.

foto sito Benfica