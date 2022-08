Mourinho: “Nel primo tempo abbiamo avuto tanto culo. Mi sono vergognato di allenare questa squadra”

Josè Mourinho diretto, senza peli sulla lingua, a fine gara di Juve-Roma, dove ha analizzato la pessima prestazione della Roma contro la Juve, in particolare nel primo tempo.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un culo della Madonna il primo tempo. Ci è andata bene a chiudere solo 1-0 sotto, in questo stadio. A fine primo tempo ho detto ai giocatori che mi vergognavo di allenare questa squadra. Nel secondo tempo, c’è stata una risposta, abbiamo avuto un’occasione e l’abbiamo sfruttata. Non abbiamo cambiato molto, ci è andata bene. Potevo dire che il secondo tempo grazie ai cambi e un allenatore fenomeno abbiamo pareggiato, ma sono onesto, ci è andata bene. Mia opinione ottimo arbitro, ha fatto una bella partita, arbitro di grande livello”.

Foto: twitter Roma