Mourinho: “Nel 2024, il primo pensiero di un allenatore è ingaggiare il miglior social media manager possibile”

José Mourinho, ex tecnico della Roma, è tornato a parlare ai microfoni di EA Fc online in merito all’abilità comunicativa che un tecnico deve possedere. Uno dei tratti caratteristici del portoghese è proprio il modo di comunicare, una abilità affinata nel corso degli anni.

Per Mourinho, il primo pensiero di un allenatore nel 2024 è quello di ingaggiare il miglior social media manager possibile. Ecco le sue parole: “La prima cosa che direi ad un allenatore ora è di ingaggiare il miglior Pr possibile. Devi avere un utilizzo dei social media fantastico e mai andare in conferenza senza avere il pieno controllo”. Le dichiarazioni di Mou sono state riportate da Cronache di Spogliatoio tramite un post, a cui lo stesso De Rossi ha messo like, dimostrando di condividere probabilmente le parole del lusitano.

Foto: twitter Roma