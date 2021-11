Mourinho: “Mkhitaryan è stato il migliore. Shevchenko? Spero che vinca tanto, è innamorato di questo pazzo mestiere”

Sempre Mourinho a DAZN ha commentato la vittoria di Marassi: “Abbiamo lavorato bene in settimana e non era vero che il lavoro fatto in settimana era da buttare nella spazzatura come avevo detto ieri in conferenza. Ho avuto la sensazione che Mkhitaryan in quella posizione da mezzala potesse fare tutto quello che ha fatto. Secondo me è stato il migliore. Oggi è uno di quei giorni in cui l’allenatore va a casa e si sente molto bravo perché tutto quello che ha pensato è andato bene”. Su Sheva: “Prima della partita mi ha regalato una bottiglia di vino rosso. Siamo stati lì a parlare tanto tempo anche con Tassotti. Mi dispiace per la sua sconfitta e accadrà il contrario quando vincerà lui. È innamorato di questo mestiere pazzo. Spero che vinca tanto”.

FOTO: Twitter Roma