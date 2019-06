Mourinho: “Mi vedo in una Nazionale. Vorrei partecipare a un Europeo o a un Mondiale”

L’ex tecnico del Manchester United, José Mourinho, ha parlato ai microfoni di Eleven Sports a proposito del proprio futuro: “Mai dire mai. Ora mi vedo più in una Nazionale che in un club. Vorrei partecipare ad un Europeo o ad un Mondiale. E’ questo quello che mi manca. Vorrei provare, ma non necessariamente con il Portogallo“.

Foto: twitter ufficiale Manchester United