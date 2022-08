Mourinho: “Mi servono un centrocampista e un attaccante. La società farà il possibile”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Cremonese, il tecnico della Roma, José Mourinho, si è soffermato a parlare anche del mercato in chiave giallorossi in seguito ai recenti infortuni di Georginio Wijnaldum e di Nicolò Zaniolo: “Mi serve sia un centrocampista che un attaccante, mi servono tutti e due per essere equilibrati. La pensiamo allo stesso modo con la proprietà e la dirigenza, cercheranno di fare quello che sarà possibile. Sono stati loro a dirmi che c’era bisogno di altro dopo l’infortunio di Wijnaldum, e questo mi piace, mi fa sentire un senso di empatia“.

Foto: Mourinho Instagram