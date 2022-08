Mourinho: “Mi sarebbe piaciuto fare 3-4 gol, ma abbiamo gestito bene. I cambi? Non ho alternative di quel livello in attacco”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di misura a Salerno.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Mi è piaciuto tutto, ovviamente mi sarebbe piaciuto essere più tranquillo con un 3-4-5 a zero, ma abbiamo avuto la maturità di aver gestito bene il risultato. Di solito gare del genere si possono anche buttare, invece abbiamo gestito bene, ho metto anche gente per poter gestire la gara, in modo tranquillo. E’ chiaro che mi piacerebbe cambiare attaccanti di questo livello con altri, ma quello lo fanno Manchester City, Liverpool, ma anche qualche altra italiana. Questa Salernitana è forte, non è quella dell’anno scorso, sta lavorando bene, non farà il campionato passato”.

Su Dybala e Zaniolo: “Sicuramente qualcuno scriverà che non hanno segnato, ma per me hanno fatto una partita straordinaria”.