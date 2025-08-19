Mourinho: “Mi reputo tra i migliori allenatori di sempre. Vincere con Porto, Inter e Roma non è come farlo con Barcellona o Real Madrid”

19/08/2025 | 18:40:53

José Mourinho è stato intervistato da Fanatik , dove ha rilasciato un suo pensiero sulla sua carriera da allenatore.

Queste le sue parole: “Vincere la Champions con il Porto non è come vincerla col Barcellona, così come non lo è vincere con l’Inter anziché con il Real Madrid. Anche se con il Real ho spezzato il ciclo di dominio del Barcellona di Guardiola, ossia la migliore squadra del mondo”.

Sulla Roma: “Il primo e unico titolo europeo della storia del club. Quindi dico che non contano solo il numero di titoli che ho vinto, ma il modo in cui li ho vinti. Sono uno dei migliori. Se qualcuno dice “no”, io non sono d’accordo con lui. Meglio perdere la propria identità e vincere. Chi lo dice, vince meno. La mia migliore stagione è la seconda, perché la prima è fondamentale per imparare a tutti i livelli.”

Foto: Instagram Mourinho