Mourinho: “Messi? Sarebbe potuto andare solo nella squadra dove non rispettano il FFP”

Jose Mourinho in un’intervista a Football JOE ha punto il Manchester City sulla questione FairPlay Finanziario e sul caso Messi. Queste le parole del tecnico del Tottenham: “Qui al Tottenham rispettiamo il Fair-play finanziario e Messi sarebbe potuto andare solo in una squadra che non lo rispetta”.

Foto: twitter Tottenham