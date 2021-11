Mourinho: “Meglio vincere così che per 5-0, c’è il sacrificio di un gruppo”

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino: “Volevamo stare un po’ più bassi del solito perché loro con i due braccetti si allargano tanto e non è facile per noi pressare con due attaccanti. Dovevamo aspettare un po’ e controllarsi con un blocco più basso. Ci aspettavamo di fare qualche gol in più perché col fisico di Zaniolo e Abraham e la connessione coi calciatori dietro si poteva fare. Mi piace tanto vincere così, lo dicevo prima ai calciatori: questa vittoria mi fa più piacere di un 5-0 perché è una vittoria di concentrazione, sacrificio, di gruppo. Cristante ha il Covid-19, Veretout squalificato e Pellegrini infortunato dopo un quarto d’ora: i tre centrocampisti titolari non hanno giocato. Diawara invece ha fatto bene, Mkhitaryan è stato tremendo, Carles Perez si è adattato in una posizione non sua. Sono contento, è una vittoria di tutto il gruppo. Noi abbiamo i nostri limiti, questo è ovvio. Allo stesso tempo stiamo imparando tutti a fare dei problemi una forza. A non piangere mai, vogliamo sempre una soluzione. Sono contento che tra due ore sono a casa, ma dopo inizierò a piangere perché Pellegrini sarà fuori qualche settimana. Abbiamo giocatori con uno spirito molto buono. A parte il disastro di Bodo non ho mai avuto sensazioni negativi. Oggi siamo quinti, vediamo a fine stagione”.

FOTO: Twitter Roma