Mourinho: “Mbappé vale più di Messi e Ronaldo. Il mio futuro? Vincerò ancora”

José Mourinho, durante un’intervista ai microfoni di BeIn Sport, ha elogiato Kylian Mbappé, attaccante del Psg. Ecco le parole dello Special One: “Mbappé? E’ assolutamente incredibile. Quando si parla di valore, l’età conta. Messi e Ronaldo hanno più di 30 anni: il francese è il più redditizio al mondo, anche il più costoso. Il migliore titolo della mia carriera? E’ il prossimo che andrò a vincere. Dove non lo so, da qualche parte. Ma in futuro vincerò di nuovo”, ha chiuso Mourinho.

Foto: bleacherreport.com