Mourinho: “Lunedì vado in vacanza, voglio rimanere ma merito di più. Sarà il momento di parlare con la proprietà”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato del suo futuro: “Lunedì vado in vacanza e le vacanze sono vacanze. Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più. Sono stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, la faccia che dice che siamo stati derubati. Sono un pochino stanco di essere tanto, però voglio rimanere con condizioni per dare di più”.

Poi ha proseguito: “La prossima stagione non giochiamo la Champions e penso sia una buona notizia, anche se può sembrare paradossale. Non siamo ancora squadra da Champions. Dobbiamo vincere domenica per giocare l’Europa League e vogliamo tornare nelle competizioni europee”.

Foto: Twitter ufficiale Roma