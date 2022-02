Mourinho: “Lo sfogo a San Siro c’è stato ma questo significa lavorare”

Conferenza stampa di Mourinho alla vigilia della gara in trasferta con il Sassuolo: “La storia che c’è una brutta situazione nello spogliatoio è tutta una bugia totale. Ho parlato nello spogliatoio a San Siro ma questo significa lavorare. Ma che ci siano problemi interni è tutta una c******. I giocatori mi hanno detto che gli piace come lavoro con loro, con me non ci sono segreti, dico tutto in faccia, do la possibilità di avere un dialogo. Loro non vogliono che io cambi. Per dodici minuti contro l’Inter abbiamo fatto una partita orribili. Dopo invece abbiamo meritato di più e giocato molto bene. La frustrazione viene dal fatto che possiamo giocare la squadra più forte d’Italia faccia a faccia come abbiamo fatto, ma poi per dodici minuti abbiamo fatto malissimo. Potevamo prendere due o tre gol. Dal minuto dodici fino al 2-0 loro potevamo fare noi tre gol. Per questo il sentimento è negativo. Ma c’è anche grande fiducia per aver fatto una buona partita. La gara di domani è un’altra storia”.

FOTO: Twitter Roma